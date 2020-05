Das romulanische Raumschiff "Narada" unter der Führung von Captain Nero (Eric Bana) kommt aus der Zukunft und greift das Föderationsschiff "Kelvin" an. Als Nero dessen ersten Offizier liquidiert, übernimmt Captain George Kirk (Chris Hemsworth) das Kommando. Er kann die Mannschaft evakuieren, darunter seinen gerade geborenen Sohn James T. Kirk, bevor er sich und das Schiff opfert, um die Romulaner aufzuhalten. Doch Nero gibt nicht auf, denn er will Rache nehmen an Spock und der gesamten Föderation, die er für den Tod von Romulus und seiner Familie verantwortlich macht.



Der junge James T. Kirk (Chris Pine) kommt nicht über den Tod seines Vaters hinweg und eckt überall an, wird aber schließlich von Admiral Pike (Bruce Greenwood) überredet, der Sternenflotte beizutreten. Die noch recht unerfahrenen Offiziere James Tiberius Kirk und Spock (Zachary Quinto) müssen notgedrungen bei einer gefährlichen Mission zusammenarbeiten, denn Nero bedroht Vulkan, den Heimatplaneten von Spock. Noch wissen die beiden Offiziere nicht, wie eng ihr Lebensweg miteinander verknüpft sein wird.



Regisseur J.J. Abrams (Fernsehserie "Lost", "Star Wars: Das Erwachen der Macht", (2015) "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers", (2019)) wagt im elften "Star Trek"-Film einen Neustart und präsentiert die Vorgeschichte des "Star Trek"-Universums. Er erzählt, was passierte, bevor die TV-Serie "Star Trek" ("Raumschiff Enterprise") 1966 startete. Vor allem die Anfänge der Figuren Spock und Kirk werden näher beleuchtet. Abrams besetzte viele bekannte Rollen mit jungen, neuen Schauspielern. Doch es gibt auch ein Wiedersehen mit Leonard Nimoy in der Rolle des Original-Spock aus der Serie.