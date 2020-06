Star Trek: Das unentdeckte Land

Unter der Regie von Nicholas Meyer ("Alles hört auf mein Kommando") sind als Gaststars unter anderen der Kanadier Christopher Plummer ("Verblendung", "Knives Out") und die Britin Kim Cattrall ("Sex and the City") zu sehen. Das äthiopische Topmodel Iman, die spätere Ehefrau David Bowies, hat als Gestaltwandlerin Martia einen Gastauftritt.