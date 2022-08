Nachdem sich der hitzköpfige Captain Kirk (Chris Pine) wieder einmal nicht an die Direktiven der Föderation gehalten hat, wird ihm das Kommando auf der "Enterprise" entzogen. Außerdem wird der ebenfalls beteiligte Spock (Zachary Quinto) auf ein anderes Schiff beordert. Kurz darauf ereignet sich ein verheerender Anschlag auf das Waffenlabor der Sternenflotte in London.



Admiral Marcus (Peter Weller) hält einen Ex-Sternenflottenagenten für den Attentäter. Und tatsächlich verübt John Harrison (Benedict Cumberbatch) noch einen weiteren Anschlag, bei dem zahlreiche Befehlshaber des Militärs getötet werden. Unter den Opfern befindet sich auch Admiral Pike (Bruce Greenwood), Kirks Mentor.



Daraufhin erhält er das Kommando über die "Enterprise" zurück und wird beauftragt, den Terroristen zur Strecke zu bringen. Auch Spock ist als Erster Offizier wieder an Bord, außerdem eine neue Wissenschaftlerin, sowie 72 neuartige Torpedos für den Kampfeinsatz.



Die "Enterprise" verfolgt Harrison bis nach Kronos, den Heimatplaneten der aggressiven Klingonen. Doch nicht nur das führt zu Problemen: Zunächst macht ein Maschinenschaden das Raumschiff manövrierunfähig. Und dann muss Kirk nach und nach erkennen, dass ihm viele wichtige Informationen vorenthalten wurden – über Harrison, Teile seiner Besatzung, Admiral Marcus und die Bewaffnung seines Schiffes.



Nachdem J. J. Abrams mit "Star Trek" (2009) das "Star Trek"-Universum erfolgreich wieder in die Gegenwart katapultiert hatte, steigerte er vier Jahre später im zweiten Reboot das Tempo und glich die Actionszenen den erfolgreichen Comic-Superhelden-Verfilmungen an. Doch nicht nur dem Regisseur wurde erneut vertraut: Quasi der gesamte Stab (Buch, Musik, Kamera, Schnitt) des Vorgängers war auch beim zwölften Film der Reihe mit von der Partie.



In "Star Trek: Into Darkness" hat Leonard Nimoy nicht nur seinen letzten Auftritt als Mr. Spock, es war auch seine letzte Filmrolle überhaupt. Der beliebte Schauspieler, Regisseur, Produzent, Buchautor, Musiker und Fotograf starb 2015.