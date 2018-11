Bis dato ist "Stille Nacht - Mörderische Nacht" die einzige Regiearbeit von Susan Montford. Die Schottin tritt vor allem als Produzentin in Erscheinung. In dieser Funktion war sie unter anderem am Actionhit "Shoot 'Em up" mit Clive Owen und Monica Bellucci sowie an dem Science-Fiction-Thriller "Splice - Das Genexperiment" beteiligt.