Stop! Oder meine Mami schießt

Sergeant Joe Bomowski (Sylvester Stallone) ist der Typ Mann, der sich am liebsten gar nichts sagen lässt. Kein Wunder, dass sein Leben sowohl privat als auch beruflich komplett auf den Kopf gestellt wird, als ihn seine überfürsorgliche und unberechenbare Mutter Tutti (Estelle Getty) in L.A. besucht.



Der Stress ist selbstverständlich programmiert, und es dauert nicht lange, bis die alte Lady unerwartet Zeugin eines Kriminaldelikts wird. Tuttis Zeugenaussage führt Joe in das Umfeld einer Gruppe von Versicherungsbetrügern, die zudem noch illegale Waffengeschäfte betreiben. Joe macht sich, ungewollt mit seiner Mutter im Schlepptau, auf die Suche nach den Ganoven.