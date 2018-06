Sweet Home Alabama – Liebe auf Umwegen

Eigentlich wollte Melanie die kleinbürgerliche Welt ihrer Eltern und des Südstaaten-Kaffs, in dem sie groß wurde, für immer hinter sich lassen. In New York hat sie sich neu erfunden. Jake hält sie mittlerweile für einen Loser, die Ehe für einen Fehler. Damit sie nicht zur Bigamistin wird, sieht Melanie sich gezwungen, einen erneuten Anlauf in puncto Scheidung zu nehmen. Um der Sache Nachdruck zu verleihen, reist sie persönlich nach Hause, zu ihren Eltern (Fred Ward/Mary Kay Place), und stellt sich einer letzten Konfrontation mit Jake.