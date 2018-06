Switch - Ein mörderischer Tausch

Ein Psychothriller mit einer perfekten Identifikationsfigur. Aus der Sicht der Protagonistin, deren Unschuld außer Frage steht, wird der Zuschauer in den actionreichen Plot gezogen, der immer wieder sein Tempo anzieht, um am Ende mit einer überraschenden Schlusspointe aufzuwarten. Regisseur Frédéric Schoendoerffer inszeniert die Schauplätze seines Thrillers von der ersten Sekunde an als unwirkliche, halbtransparente Scheinwelt, die in den verglasten Stadtbildern außerhalb des Netzes ihre Entsprechung findet. Hauptdarstellerin Karine Vanasse stand bereits mit 13 Jahren zum ersten Mal vor einer Kamera; den Kommissar spielt der ehemalige Fußballprofi Eric Cantona.