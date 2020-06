Switch - Ein mörderischer Tausch

Montreal, Sommer. Die junge Modezeichnerin Sophie Malaterre (Karine Vanasse) ist arbeitslos und ohne feste Beziehung. Der Vorschlag einer Bekannten, die Zeit zu nutzen und mittels Haustausch per Internet auf preiswerte Art und Weise eine Zeit im Ausland zu verbringen, erscheint verlockend.



Und Sophie hat großes Glück: Gleich beim ersten Besuch der empfohlenen Website findet sie eine große Wohnung in Eiffelturm-Nähe, in einem der schönsten Viertel von Paris. Sophie bringt ihr kleines Haus in Montreal auf Vordermann und macht sich dann auf den Weg nach Frankreich. Die Wohnungsinhaberin Bénédicte Serteaux (Karina Testa) fliegt nach Kanada - nicht ohne vorher ein größeres Päckchen auf den Versandweg zu bringen.



Am Morgen nach ihrer ersten Nacht in Paris geht es Sophie schlecht. Noch als sie unter der Dusche steht, stürmt ein Spezialeinsatzkommando der Polizei die Wohnung, und Sophie wird wegen Mordverdachts verhaftet. Denn in einem der Nebenräume, die sie gar nicht betreten hatte, liegt eine kopflose Männerleiche.



Sophie wird von der Polizei, auch vom leitenden Beamten Forgeat (Eric Cantona), für die Inhaberin der Wohnung gehalten. Sie kann nicht überzeugend beweisen, dass ihre Identität eine ganz andere ist. Auch die Internetseite, über die der Häusertausch zustande kam, ist nicht mehr auffindbar.



In der Psychiatrie soll sie warten, bis über ihr weiteres Schicksal entschieden ist. Doch einen Zahnarztbesuch kann Sophie zur Flucht nutzen. In Paris - einer Stadt, die sie gar nicht kennt - ist die junge Frau nun völlig auf sich gestellt. Verfolgt von Forgeat und seinen Beamten.



Psychothriller mit einer perfekten Identifikationsfigur. Aus der Sicht der Protagonistin, deren Unschuld außer Frage steht, wird der Zuschauer in den actionreichen Plot gezogen, der immer wieder sein Tempo anzieht, um am Ende mit einer überraschenden Schlusspointe aufzuwarten.



Regisseur Frédéric Schoendoerffer inszeniert die Schauplätze seines Thrillers von der ersten Sekunde an als unwirkliche, halbtransparente Scheinwelt, die in den verglasten Stadtbildern außerhalb des Netzes ihre Entsprechung findet.