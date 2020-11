Szenen einer Ehe

Ernst Ingmar Bergman, geboren 1918 in Uppsala, begann seine Karriere als Theaterregisseur und -autor und inszenierte bis in die 1990er-Jahre an europäischen Bühnen. Seine internationale Karriere als Filmregisseur begann mit "Lächeln einer Sommernacht" (1955) und "Wilde Erdbeeren" (1957). Mit dem skandalumwitterten Film "Das Schweigen" (1963) war Ingmar Bergman erstmals sowohl künstlerisch als auch kommerziell sehr erfolgreich. Seine opulente, mit vier Oscars ausgezeichnete Familiensaga "Fanny und Alexander" (1981) wurde erst mit Verspätung als Schlüsselfilm Bergmans erkannt.