Noch immer bleiben Ted (Sprecher: Jan Odle) und sein bester Freund John Bennett (Mark Wahlberg) ihren Angewohnheiten treu. Drogen, Alkohol und Schimpfwörter bestimmen weiterhin den Tag der beiden Kumpels. Allerdings ist Ted inzwischen mit Tami-Lynn (Jessica Barth) verheiratet, während John die Trennung von seiner großen Liebe verarbeiten muss und im Selbstmitleid zu versinken droht.



Doch auf ihn wartet eine wichtige Aufgabe. Da Ted und seine Frau sich ein Baby wünschen, soll John die beiden als Samenspender unterstützen. Allerdings bekommt Ted plötzlich unerwartete Schwierigkeiten, weil ihm aufgrund seiner Erscheinung die Menschenrechte aberkannt werden sollen - mit fatalen Folgen: Wäre Ted nur eine "Sache", würde die Ehe annulliert werden, und eine Adoption wäre unmöglich.



Außerdem könnte der Fiesling Donny (Giovanni Ribisi) mit ihm alles anstellen, was er wollte. Die Rettung naht in Gestalt der toughen Anwältin Samantha Jackson (Amanda Seyfried), die nicht nur verdammt gutes Gras besitzt, sondern auch noch leidenschaftlich um Teds Bürgerrechte kämpft.



Am Erfolgsrezept des Erstlings wurde kaum etwas verändert: Auch "Ted 2" setzt auf vulgär-böse Gags, nerdige Popkulturreferenzen und eine ordentliche Portion Warmherzigkeit. Das eingespielte Dream-Team bleibt dabei erhalten und wird um einige neue Gesichter erweitert. Der titelgebende Teddybär und Mark Wahlberg erhalten diesmal nämlich Unterstützung von Amanda Seyfried ("Mamma Mia!", "Briefe an Julia"), die quasi als Ersatz für Mila Kunis einspringt.

Kunis selbst musste trotz Interesse an einer Fortsetzung leider absagen, da sie sich in der Zeit der Dreharbeiten um ihr kurz zuvor geborenes Baby kümmern wollte. Bereits seit 2012 ist sie mit Ashton Kutcher liiert, das Paar hat mittlerweile zwei gemeinsame Kinder.



Und auch die Nebenrollen haben es wieder in sich: Morgan Freeman als Anwalt, Liam Neeson als durchgeknallter Supermarktkunde, American-Football-Star Tom Brady oder "Flash Gordon"-Darsteller Sam J. Jones - sie alle sorgen mit selbstironischen Darstellungen für viele weitere Highlights.