Allerdings handelt es sich bei dieser Frau um Daphne Monet (Jennifer Beals), die Geliebte des aktuellen Bürgermeisterkandidaten Todd Carter (Terry Kinney). Schnell wird klar: Easys Auftraggeber scheint ihm einiges verschwiegen zu haben. Während seiner Ermittlungen in einem illegalen Jazz-Club kommt Easy der zwielichtigen Coretta James (Lisa Nicole Carson) näher, die mehr über Daphne zu wissen scheint und ihn schnell um den Finger wickelt. Sie verbringen eine gemeinsame Liebesnacht, an deren Ende Coretta den Aufenthaltsort von Daphne Monet verrät.



Bald darauf tauchen jedoch die LAPD-Detectives Mason (John Roselius) und Miller (Beau Starr) vor Easys Haustür auf und verdächtigen ihn in einem Mordfall. Unmittelbar nach ihrer Liebesnacht wurde Corettas Leichnam gefunden, und Easy wird dadurch zum Hauptverdächtigen. Der scheinbar harmlose Auftrag zieht Easy immer tiefer in ein Netz aus Korruption, Sex und Mord.



Carl Franklins Hommage an das Genre des klassischen Film noir basiert auf einer Romanvorlage des Autors Walter Mosley. Der deutsche Titel des Films "Teufel in Blau" und vor allem der Originaltitel "Devil in a Blue Dress" spielen auf die für einen Film noir typische Figur einer Femme fatale an. Bei einer solchen "verhängnisvollen Frau" handelt es sich zumeist um eine besonders attraktive Person, die mit dämonischen Zügen ausgestattet ist und ihre männliche Umwelt manipuliert. Ganz so, wie es die von Jennifer Beals gespielte Daphne Monet in diesem Film macht.



Der Hauptdarsteller des Films, Denzel Washington, war nach Sidney Poitier erst der zweite schwarze Schauspieler, der jemals mit einem Oscar in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" ausgezeichnet wurde. Die begehrte Trophäe erhielt er im Jahr 2002 für seine Rolle in "Training Day". Bereits 1990 hatte Washington zudem einen Oscar als "Bester Nebendarsteller" für seine Rolle eines jungen Soldaten im Film "Glory" erhalten.