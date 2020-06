Texas City, eine kleine Stadt im Mittleren Westen der USA: Detective Mike Souder (Sam Worthington) und sein Partner Brian Heigh (Jeffrey Dean Morgan) müssen den Mord an einem jungen Mädchen aufklären, das in einem schäbigen Hinterhof gefunden wurde. Die ersten Spuren führen sie ins Prostituiertenmilieu der Stadt und zu dem gewissenlosen Zuhälter Levon (Jon Eyez). Gleichzeitig findet Mikes Ex-Frau Pam (Jessica Chastain), ebenfalls Polizistin, eine Mädchenleiche, der die Hände abgetrennt wurden. Da der Fundort vor der Stadt liegt, gehen die Behörden davon aus, dass die Taten nicht in unmittelbarem Zusammenhang stehen.



Doch dann werden in den abgelegenen Sumpfgebieten noch weitere Opfer gefunden, es scheint sich um einen Serienkiller zu handeln. Und als dieser bemerkt, dass ihm die Polizei auf den Fersen ist, beginnt er ein besonders perverses Spiel: Persönlich kontaktiert er seine Jäger und lässt sie bei seinem nächsten Überfall per Telefon zu Zeugen werden. Ausgerechnet die kleine Ann (Chloë Grace Moretz), für die sich die beiden Cops verantwortlich fühlen, sorgt für eine heiße Spur. Denn offenbar hat der Killer nun die 14-jährige Ausreißerin im Visier.



Exakt zehn Jahre nach ihrem Debüt "Morning" präsentierte Regisseurin Ami Canaan Mann, die Tochter von Filmemacher Michael Mann, 2011 ihren zweiten Spielfilm: Dabei lebt "Texas Killing Fields", neben seiner durchgehenden Spannung, besonders von der eindringlichen Atmosphäre, die sehr von den Schauplätzen profitiert. Gedreht wurde im Bundesstaat Louisiana, wo das schummrige Tageslicht und die sumpfigen Gebiete die passende Atmosphäre zu dem düsteren Krimi boten.



Zudem bietet der Film eine talentierte Darstellerriege, die ihren Rollen eine hohe Glaubwürdigkeit verleiht. Neben Sam Worthington ("Avatar", 2009 - "Everest", 2015) und Jessica Chastain ("Interstellar", 2014 - "Crimson Peak", 2015 - "Molly's Game - Alles auf eine Karte", 2017) überzeugt vor allem die junge Chloë Grace Moretz. Die Jungschauspielerin kann sich seit ihrer Hauptrolle in "Let me in" (2010) kaum vor Angeboten retten.