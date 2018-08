The Cold Light of Day

In "Man Of Steel" überzeugte der britische Schauspieler Henry Cavill als Superheld wider Willen und spielte hautengen "Superman"-Dress die Altstars Kevin Costner und Russell Crowe glatt an die Wand. Der Schauspieler mit den brünetten Haaren und den leuchtend blauen Augen konnte zuvor schon in dem Fantasy-Abenteuer "Krieg der Götter" als griechischer Recke Theseus überzeugen.