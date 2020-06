The Darkness

Die Familien Carter und Taylor machen gemeinsam Urlaub. Es hat sie zusammen mit den Kindern in den Grand Canyon verschlagen, dessen einzigartige Naturschönheit sie genießen. Peter (Kevin Bacon) und Bronny Taylor (Radha Mitchell) haben mit Michael (David Mazouz) ein autistisches Kind, das im Urlaub seine eigenen Wege geht. Eines Tages findet Michael in einer Höhle fünf Steine, die mit geheimnisvollen Zeichen bedeckt sind. Er ist fasziniert und nimmt die Steine mit, ohne es den Erwachsenen zu verraten.



Wieder zu Hause angekommen, verhält Michael sich zunehmend seltsam. Er bringt sich und andere in große Gefahr, als er sein Zimmer in Brand steckt. Auch die Tierwelt scheint in Aufruhr zu sein, und im Haus der Taylors passieren seltsame Dinge. Auf Wänden und Spiegeln sind Handabdrücke zu sehen, die nicht von den Taylors stammen.



Die beunruhigte Bronny kommt dem Geheimnis der Steine auf die Spur. Eine der "First Nations", die Anasazi-Indianer, verbannten Dämonen in die Steine, die sie dann in sicheren Höhlen versteckten. Michaels unwissentlich begangener Frevel hat die Dämonen befreit - in Form verschiedener Tiere (Wolf, Schlange, Kojote, Krähe, Büffel) suchen sie nun die Menschen heim.



Michaels Familie ist in großer Gefahr, die Situation eskaliert, bis die Taylors ihr Haus verlassen und in ein Hotel ziehen. Eine spirituelle Heilerin, Teresa Morales (Alma Martinez) und ihre Enkelin Gloria (Ilza Ponko) versuchen vergeblich, das Haus von den Dämonen zu befreien.



Nur Michael, mit dem alles begann, kann seine Familie retten, indem er die Steine zurücklegt und damit das Portal schließt, das den Dämonen ihren Übertritt in die Welt der Menschen erlaubt.



Der Film entstand in Los Angeles und im "Red Rock Canyon State Park" sowie in New Mexico. Laut Regisseur Greg McLean beruht der Film auf einer wahren Geschichte, die ihm Jahre zuvor aus erster Hand erzählt worden sei.



Bedeutende Siedlungen der Anasazi sind in den USA im "Mesa-Verde-Nationalpark", im "Chaco Culture National Historical Park", im "Wupatki National Monument" und im "Walnut Canyon National Monument" zu sehen.