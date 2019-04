"The Fast and the Furious" ist der actiongeladene Startschuss für eine der bislang kommerziell erfolgreichsten Filmreihen. Für das spannungsreiche Spektakel mit atemberaubenden Autostunts wurden weder Kosten noch Mühen gescheut: An manchen Rennszenen waren über 1500 Autos beteiligt, und es wurden sogar ganze Straßenzüge in gedeckten Farben umgestrichen, um die Farbigkeit der getunten Autos hervorzuheben.