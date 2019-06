Im Zentrum von "The Hunted - Der Gejagte" steht Kult-Schauspieler Christopher Lambert, der hier in "Highlander"-Manier Schwertkämpfe austragen darf. Zu Beginn seiner Karriere spielte Lambert in einigen französischen Filmen unter dem Namen Christophe Lambert mit, bevor er 1984 die Hauptrolle in der Hollywood-Produktion "Greystoke - Die Legende von Tarzan, Herr der Affen" bekam. Ein Jahr später wurde Lambert dann mit dem César für seine Rolle in Luc Bessons Film "Subway" ausgezeichnet und 1986 kam mit "Highlander - Es kann nur einen geben" der endgültige Durchbruch. Es folgten zahlreiche weitere erfolgreiche Filme wie "Der Sizilianer", "Knight Moves - Ein mörderisches Spiel", oder "Fortress - Die Festung".