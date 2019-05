The Night Manager (3)

Alarmiert will Angela die Mission in der Türkei daraufhin abblasen, aber Pine hat jeden Kontakt abgebrochen. Hat er das Lager gewechselt? Doch dann erhält sie den Hinweis auf eine umfangreiche Waffenlieferung, die demnächst die türkisch-syrische Grenze überqueren soll. Gemeinsam mit US-Agent Joel Steadman (David Harewood) leitet sie alles für eine gründliche Suchaktion am Grenzposten ein. Doch Roper scheint ihnen wieder einmal einen Schritt voraus zu sein.