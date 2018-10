The Purge - Die Säuberung

Ein kluger Schachzug des Regisseurs war es, Überwachungskamerafotos von echten Gewaltszenen aus dem amerikanischen Alltag als Archivmaterial für "Purge"-Nächte aus der Vergangenheit zu präsentieren. Mit Ethan Hawke ("Before Sunrise/Sunset/Midnight", "Die glorreichen Sieben") und Lena Headey ("300", seit 2011 Fernsehserie: "Game of Thrones") ist der Thriller zugkräftig besetzt. Das schmale Produktionsbudget von drei Millionen Dollar war binnen weniger Tage wieder eingespielt. So ist es nicht verwunderlich, dass auf den ersten Teil bisher schon zwei Fortsetzungen folgten: "The Purge: Anarchy" (2014) und "The Purge: Election Year" (2016), beide mit Frank Grillo in der Hauptrolle.