The Replacement Killers - Die Ersatzkiller

Doch der kinderliebe Lee packt es nicht, den Jungen zu töten, und hat nun einen mächtigen Feind. Mr. Wei droht sogar, nicht nur ihm, sondern auch seiner Familie etwas anzutun. Nun braucht Lee auf dem schnellsten Weg gefälschte Papiere, die er sich bei der Passfälscherin Meg (Mira Sorvino) besorgen will, da er in Shanghai seine Familie beschützen will.