Mit beeindruckenden Kampszenen und imposanter Wüstenkulisse begeistert "The Scorpion King" als spannende Fantasyaction, in der die Vorgeschichte zu dem Abenteuerfilm "Die Mumie kehrt zurück" (2001) erzählt wird. Die Rolle des Skorpionkönigs Mathayus übernahm erneut Ex-Wrestler und Hollywoodstar Dwayne "The Rock" Johnson.