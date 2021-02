1982 haben norwegische Forscher unter der Leitung von Dr. Sander Halvorson (Ulrich Thomsen) ein gestrandetes fremdes Raumschiff und in dessen unmittelbarer Nähe eine im Eis eingeschlossene außerirdische Lebensform gefunden. Ein Jahrhundert lang scheint diese Kreatur hier schon zu liegen.



Man beordert die versierte Paläontologin Kate Lloyd (Mary Elizabeth Winstead) zu dem Stützpunkt in der Antarktis. Kate und Dr. Halvorson untersuchen das Alien, das nicht mehr zu leben scheint. Doch weit gefehlt: Es erwacht aus dem Kälteschlaf, jagt und tötet einen Wissenschaftler nach dem anderen.



Das Alien zerstört nicht einfach seinen Feind, sondern verschmilzt mit ihm, dass es beinahe einer Paarung gleichkommt, nur mit dem Resultat, dass es die Gestalt des Gegenübers annimmt und dieses stirbt. So beginnt ein perfides Katz-und-Maus-Spiel innerhalb der Mannschaft: Wer ist wer, und wem kann man noch vertrauen? Und wie kann man dieses schreckliche "Ding" besiegen?



Matthijs van Heijningen Jr. gab mit dem Horrorthriller "Das Ding" sein Kinodebüt, das die Vorgeschichte von John Carpenters "Das Ding aus einer anderen Welt" (1982) erzählt. Carpenters Film war wiederum ein Remake von Christian Nybys (Produzent Howard Hawks) Klassiker aus dem Jahr 1951.



Heijningen Jr. schuf mit seinem spannenden Prequel eine gelungene Hommage an das Vorbild von 1982. Auch setzt er neue Akzente, denn in Carpenters Film kam keine Frau vor, und hier spielt das weibliche Teammitglied Kate Lloyd die Hauptrolle.



Im Abspann von "The Thing" wird in kleinen Filmsequenzen die Landung eines norwegischen Hubschraubers neben der Antarktis-Station gezeigt. Der einzige Überlebende verfolgt einen Hund, der aus dem Hauptgebäude flieht. Der Überlende zwingt die Piloten, mit ihm den Hund zu jagen, und versucht, ihn zu erschießen. Genau an diesem Punkt der Geschichte beginnt der Carpenter-Film.



Der Film wurde in der kanadischen Provinz Ontario gedreht. 2012 wurde "The Thing" als Bester Science-Fiction-/Horror-Film bei den Saturn Awards nominiert.