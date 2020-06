Während ihre alleinerziehende Mutter (Kathryn Hahn) mit ihrem neuen Freund auf eine Kreuzfahrt geht, sollen Tyler (Ed Oxenbould) und seine ältere Schwester Becca (Olivia DeJonge) für eine Woche Urlaub bei den Großeltern in Pennsylvania machen. Eigentlich ganz normal, würden die Kinder die Eltern ihrer Mutter nicht zum ersten Mal in ihrem Leben treffen. Denn ihre Mutter hatte ihr Zuhause als Teenager im Streit verlassen und jahrelang jeden Kontakt vermieden.



Jetzt aber werden die Geschwister von Oma Nana (Deanna Dunagan) und Opa Pop Pop (Peter McRobbie) herzlich empfangen, mit selbstgebackenen Keksen verwöhnt und dürfen sich auf der abgelegenen Farm unbeschränkt austoben. Es gibt nur eine einzige Regel: Ab halb zehn Uhr abends sollen sie ihr gemeinsames Zimmer nicht mehr verlassen.



Becca, die einen Dokumentarfilm über ihre Reise dreht und gemeinsam mit Tyler deshalb alles und jeden mit ihrer Videokamera festhält, wundert sich genauso wie ihr altkluger jüngerer Bruder - irgendetwas scheint im Haus der beiden Alten faul zu sein.



Denn ab halb zehn Uhr abends sind jenseits der Zimmertür höchst befremdliche Geräusche zu vernehmen. Wie die Kinder herausfinden, ist die Ursache ihre sonst so gemütliche Oma, die plötzlich splitternackt durchs Haus saust und mit den Nägeln an Türen und Wänden kratzt. Ein Fall von schwerer Demenz? Ist sie besessen oder einfach nur durchgeknallt?



Opa wiegelt am nächsten Tag wenig überzeugend ab, Oma backt friedlich vor sich hin. Doch die Ausraster bei beiden Großeltern häufen sich auf alarmierende Weise, bis Tyler und Becca ihre Mutter per Skype um Rat fragen. Anscheinend hatten sich deren Eltern schon immer etwas exzentrisch verhalten, so dass sich die Geschwister erst einmal wieder beruhigen.



Als die Lage auf der Farm aber immer bedrohlicher wird und Oma die arme Becca nötigt, zum Saubermachen in ihren riesigen Backofen zu kriechen, lassen sich die Kinder nicht mehr beruhigen - sie wollen um jeden Preis wieder nach Hause.



Regisseur M. Night Shyamalan ("The Sixth Sense", "The Village - Das Dorf") gelang 2015 nach einigen Flops mit diesem feinen kleinen Psychothriller ein erstaunliches Kino-Comeback, das er dann 2016 mit "Split" und 2019 mit "Glass" bestätigte.

Hier lehrt er die Zuschauer das Fürchten, in dem er vertraute Menschen Stück für Stück fremder und schließlich zu einer lebensbedrohlichen Gefahr werden lässt. Dokumentiert von Beccas Videokamera, deren sich steigerndes Wackeln den Pegel der Aufregung dokumentiert.



Witzig und spannend wird das Horror-Genre hier gegen den Strich gebürstet, was nicht zuletzt auch den beiden inzwischen erwachsenen Kinderdarstellern Olivia DeJonge ("Better Watch Out") und Ed Oxenbould ("Die Coopers - Schlimmer geht immer") zu verdanken ist, die sich als altkluge, mit allen Wassern gewaschene Enkel ihrer Haut zu wehren wissen.