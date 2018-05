Todesfalle Highlands

Die australische Schauspielerin und ehemalige Athletin Melissa George verkörpert die Bergsteigerin Alison ebenso taff wie mitfühlend. Montagskino-Zuschauer konnten die attraktive Blondine bereits in dem Seitensprung-Thriller "Entgleist" und dem Survivalfilm "Turistas - Mörderisches Paradies" sehen. Außerdem beeindruckte sie in den Horrorthrillern "The Amityville Horror" (2005) oder "30 Days of Night" (2007).