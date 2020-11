Tom Sawyers und Huckleberry Finns Abenteuer (2/4)

Tom Sawyer und Huckleberry Finn sind auf die Jackson-Insel ausgerückt. Dort belauschen sie drei Männer. Einer liegt gefesselt am Boden, ein anderer zielt mit einem Colt auf den Kopf des Liegenden. Den dritten, der nur dabeisteht, erkennt Tom voller Schrecken: Es ist Indianer-Joe. Tom und Huck machen sich aus dem Staub.



In St. Petersburg findet die Trauerfeier für die als ertrunken geltenden Jungen statt. Die beiden hören nach ihrer Rückkehr interessiert ihrer eigenen Grabrede zu. Als sie schließlich entdeckt werden, werden sie mit großem Jubel begrüßt. Für Tom beginnt nun wieder ein anderes Leben, versüßt durch die Existenz seiner kleinen Freundin Becky Thatcher. Bald darauf müssen Tom und Huck feststellen, dass Indianer-Joe in der Stadt weilt.