Tom Sawyers und Huckleberry Finns Abenteuer (3/4)

Der Sargmacher Muff Potter, zu Unrecht des Mordes angeklagt, soll hängen. Tom und Huck, die den wahren Mörder kennen, haben bisher aus Angst geschwiegen. In der Gerichtsverhandlung überführen Tom und Huck Indianer-Joe, der vor einer Festnahme jedoch fliehen kann. Tom wird als Held gefeiert, lebt aber fortan in Angst vor der Rache Indianer-Joes.



Weitere Abenteuer warten: Huck wird Zeuge eines von Indianer-Joe geplanten Racheakts, und Tom und Becky machen einen Schulausflug in die McDuff-Höhle und verlaufen sich im ausgedehnten Labyrinth. Tom sucht verzweifelt den Ausgang, wobei er Becky an einem sicheren Ort zurücklässt. Er trifft auf Indianer-Joe und flieht erschrocken. Durch Zufall findet er einen weiteren Ausgang. Er lässt Becky aus der Höhle holen und verschweigt den zweiten Ausgang, den niemand sonst kennt.