Tote lügen besser

Und mit der Entlarvung des Mörders geht der Einsturz eines riesigen Lügengebäudes einher. "Das Duo" ermittelt in einem unglaublichen Fall.



Clara wartet auf ihre Putzfrau Heidrun, die ausnahmsweise auf den kleinen Gustav aufpassen soll. Doch statt Heidrun steht eine wildfremde Frau vor Claras Tür: Franziska stellt sich als Heidruns Vertretung vor.



Clara nimmt Gustav mit ins Revier und überprüft Franziskas Führungszeugnis. Es stellt sich heraus, dass Franziska eine kriminelle Vergangenheit hat. Clara fährt sofort nach Hause und findet Franziska erstochen auf dem Fußboden.



Schnell findet das Duo heraus, dass Franziska in einer schäbigen WG wohnte. Ihr Zimmer ist mit Fotos ihrer Tochter tapeziert - die kleine Sophie lebt bei ihrem Vater, der verheiratet ist.



Claras Putzfrau Heidrun lebt in einer sehr guten Wohngegend. Sie erzählt, wie ihre Freundin Franziska am Morgen voller Sorge um ihre Tochter gewesen sei, zu der sie keinen Kontakt haben durfte. Deshalb hat Heidrun sich mit Franziskas Fotohandy auf die Suche nach der Kleinen gemacht.



Im Gespräch mit dem Vater Bernhard Weininger erfährt das Duo, dass er mit seiner Frau und Sophie nach Norwegen auswandern wollte. Für Franziska wäre damit der Kontakt zu ihrer Tochter endgültig passé gewesen, obwohl sie auf einem guten Weg war, sich als fähige Mutter zu beweisen. Sie war clean und ging zahlreichen legalen Jobs nach.



Doch Weininger hat Beweise gesammelt, um ihr fortlaufenden Kontakt zum Drogenmilieu nachzuweisen. Vor allem geht es um einen Namen: Colin Precht. Er und Franziska waren ein Gangsterpärchen par excellence. Seit Franziska sich um ihre Tochter bemühte, hatte sie den Kontakt zu Colin abgebrochen. Hat er Franziska aus enttäuschter Liebe getötet?



Auch Bernhard Weininger hatte ein Motiv: Franziska hat ihn bedroht, denn sie wollte ihre Tochter um jeden Preis zurück. Und dann platzt Weiningers Alibi. Er hat am Morgen des Mordes mit Franziska telefoniert und direkt danach das Büro verlassen.



Heidrun und ihr Mann Klaus streiten sich heftig. Seit die Firma bankrottgegangen ist, verdient Heidrun ihr Geld als Putzfrau. Klaus will, dass sie - vor allem den Kindern gegenüber - endlich mit der Wahrheit rausrückt. Doch Heidrun hat sich ein Lügengebäude errichtet. Kann es sein, dass sie auch in Bezug auf ihr Alibi nicht ganz die Wahrheit sagt?



Gerade als die Kommissarinnen Heidrun auf der Spur sind, wird die Verdächtige Opfer eines schweren Unfalls. Mit viel Glück überlebt sie unverletzt. Stück für Stück bringt das Duo die Wahrheit ans Licht.