Traitor - Zwischen den Fronten

Doch dieser ist in Wahrheit gar kein Überläufer, sondern ermittelt undercover für die CIA. Dabei ist er ganz auf sich alleine gestellt, lediglich sein skrupelloser Vorgesetzter (Jeff Daniels) ist in die Mission eingeweiht. Der Druck auf Samir wächst unaufhaltsam: Das FBI ist ihm auf den Fersen, aber er darf seine Tarnung nicht auffliegen lassen - denn schon bald sollen die Selbstmordattentäter zeitgleich ihre Sprengsätze zünden.



Obwohl "Traitor" durchwegs spannende Unterhaltung liefert, bleibt der Anspruch nicht außen vor. Ein entscheidender Grund für das Gelingen dieser Gratwanderung ist die Tatsache, dass vollständig auf gängige Klischees verzichtet wird. So bietet der Film Einblicke in fragwürdige politische Strukturen sowie die Organisation des Terrornetzwerkes und erreicht eine nahezu beängstigende Nähe zur Realität. Dabei wird das Thema wohl noch lange Zeit höchste Aktualität besitzen. Die Idee für die Story lieferte übrigens kein geringerer als US-Comedian Steve Martin, der neben Don Cheadle auch als Produzent am Film beteiligt war.