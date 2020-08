Transit - Der Tod fährt mit

Der Immobilienmakler Nate Seedwell (Jim Caviezel) und seine Frau Robyn (Elisabeth Röhm) brechen mit ihren beiden Söhnen Shane (Sterling Knight) und Kenny (Jake Cherry) zu einem Campingausflug auf. Der gemeinsame Trip soll die Familie wieder näher zusammenbringen, nachdem Nate durch dubiose Geschäfte in Konflikt mit dem Gesetz gekommen war. Doch dann geraten die Urlauber ins Visier einer Gangsterbande, die von dem kaltblütigen Marek (James Frain) angeführt wird.



Die drei Männer (James Frain, Harold Perrineau und Ryan Donowho) und ihre Komplizin (Diora Baird) sind nach einem Raubüberfall auf der Flucht und suchen nun nach einem Weg, um ungehindert durch eine Polizeikontrolle zu kommen. Daher verstecken sie ihre Beute kurzerhand auf dem Auto-Gepäckträger der Familie Seedwell, die bei den Polizisten kaum Verdacht erregen wird. Und so ist es auch. Die Familie passiert die Kontrolle ohne Probleme. Nachdem auch Marek und seine Komplizen die Kontrolle passiert haben, wollen sie sich möglichst schnell ihr Geld zurückholen.



Allerdings hat das Ehepaar die Beute inzwischen entdeckt, und die Gangster müssen nun zwangsläufig zu härteren Mitteln greifen. Doch sie haben nicht damit gerechnet, dass Nate und seine Familie eine solche Gegenwehr leisten würden. In den nahe gelegenen Sümpfen entwickelt sich ein Kampf auf Leben und Tod.