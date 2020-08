Der inhaftierte Bankräuber Franck Adrien (Albert Dupontel) steht wenige Monate vor dem Ende seiner Haftstrafe und dem Start in ein neues Leben. Doch als er seinen unscheinbaren Zellengenossen Jean-Louis Maurel (Stéphane Debac) um einen Gefallen bittet, offenbart dieser sein wahres Gesicht. Nach seiner Freilassung spürt Maurel nicht nur die versteckte Beute aus dem Überfall auf, sondern entführt auch Francks kleine Tochter.



Dem verzweifelten Vater gelingt zwar die Flucht aus dem Gefängnis, doch umgehend heftet sich die toughe Kommissarin Claire Linné (Alice Taglioni) an seine Fersen. Franck ist nun zugleich Jäger und Gejagter, was die Verfolgung des Entführers nicht einfacher gestaltet. Doch dann trifft er zufällig auf den ehemaligen Polizisten Manuel Carrega (Sergi López), der schon seit Jahren versucht, Maurel zu überführen. Nun hat der Bankräuber zwar jemanden an seiner Seite, der ihn unterstützt, aber die Zeit drängt mehr denn je. Offenbar ist der Entführer seiner Tochter ein kaltblütiger Serienkiller.



Bereits mit seinem Spielfilmdebüt sorgte Regisseur Eric Valette 2002 für Aufsehen. Auch bei "Maléfique" war ein Gefängnis Ausgangspunkt für die spannungsgeladene Geschichte. Die Handlung des preisgekrönten Horrorthrillers spielt dann fast ausnahmslos in einer einzigen Zelle. Mit den beiden Filmen "Tödlicher Anruf" (2008) und "Staatsfeinde - Mord auf höchster Ebene" (2009) hatte sich Valette dann auf Thriller spezialisiert, was er 2011 eindrucksvoll unterstrich: "Traue niemandem" ist mit allen notwendigen Zutaten des Genres ausgestattet und bietet spannende Unterhaltung, mit spektakulären Actionszenen garniert.



Die bis in die Nebenrollen überzeugend agierenden Schauspieler dürften vor allem in Frankreich bekannt sein, wobei zwei der Nebendarsteller durchaus auch schon international für Aufmerksamkeit sorgten. Charakterdarsteller Sergi López spielte den Hauptmann Vidal in Guillermo del Toros Fantasyfilm "Pans Labyrinth" und erhielt für seine Hauptrolle in "Harry meint es gut mit dir" von Dominik Moll nicht nur den César, sondern auch den Europäischen Filmpreis.