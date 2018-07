Traummann im zweiten Anlauf

Maggie (Sarah Jessica Parker) ist mit Teenie-Tochter Summer (Rosie Day) von New York nach Norditalien geflogen, um dort einige Tage auszuspannen. Doch Summer zickt ständig rum, möchte der überfürsorglichen Mutter gerne entkommen. Der Grund: Summer musste ihren Freund Tyler (Barney Harris) in den Staaten zurücklassen, der wegen Drogenbesitzes wieder einmal Ärger mit der Polizei hat. Tyler rechnet damit, dass Summer, die keine Vorstrafen hat, für ihn die Schuld auf sich nimmt. Genau das will Mutter Maggie mit dem Urlaub in Italien verhindern.