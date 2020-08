Matthew (Kyle MacLachlan) und Annie (Elisabeth Sue) sind glücklich verheiratet und leben mit ihrer kleinen Tochter in einer Vorstadt von Los Angeles. Doch dann bricht eine Nacht an, die es in sich hat: Bereits im Kino werden die beiden von Afroamerikanern belästigt. Dann fällt der Strom in ganz L.A. aus, keine Straßenbeleuchtung, kein Telefon, kein Geldautomat funktioniert mehr. Am nächsten Tag braucht Matthew dringend Medikamente für seine kranke Tochter, doch ohne Rezept bekommt er nichts. Schließlich stiehlt er, was er braucht. Doch auf diese Idee kommen noch mehr Leute, denn die Ordnung in der Stadt ist dabei, zusammenzubrechen. Überall sind Plünderer am Werk.



Als Matthews Freund Joe (Dermot Mulroney) zu Besuch kommt, verstärkt dieser noch die Angst der Familie, und schließlich kauft sich Matthew zum Schutz eine Schrotflinte. Als in der Nacht plötzlich ein Einbrecher in seinem Haus steht, sind alle übernervös, und der Dieb wird von Matthews Nachbar erschossen. Da niemand weiß, wann der Strom wieder eingeschaltet wird, macht sich die Familie gemeinsam mit Joe auf den Weg zu Annies Mutter. Unterwegs bittet sie ein Mann, dessen Auto eine Panne hatte, um eine Mitfahrgelegenheit. Joe entdeckt, dass der Mann bewaffnet ist, und holt die Schrotflinte aus dem Wagen. Eine verhängnisvolle Kettenreaktion nimmt ihren Lauf, bei der Joe schwer verletzt wird. Matthew versucht, Hilfe zu holen, aber überall haben sich die Menschen in ihren Häusern verschanzt, und jeder sieht jeden als Bedrohung an.



Regisseur David Koepp (Drehbuch zu "Jurassic Park", "Mission: Impossible", "Spider Man", "Jack Ryan: Shadow Recruit", "Die Mumie") nimmt einen mysteriösen Stromausfall zum Ausgangspunkt für seinen nervenaufreibenden Thriller "Trigger Effect - Eine Stadt im Ausnahmezustand". Der Film zeigt, wie gesellschaftliche Regeln außer Kraft gesetzt werden, das geordnete Leben innerhalb einer Großstadt aus den Fugen gerät und eine harmonische Ehe unter der außergewöhnlichen Belastung beinahe zerbricht. Die Stadt wird nicht mehr mit Elektrizität versorgt, aber ihre Einwohner stehen mehr und mehr unter Strom. Der Film zeigt, wie dünn die Schicht ist, bis nette Nachbarn und sogar Lebenspartner ihre Aggressionen nicht mehr beherrschen können und Angst die Oberhand gewinnt, wenn es um die eigne Haut geht. Der Spannungsbogen steigert sich allmählich, verfolgt die immer stärker werdenden Konflikte der Agierenden, bis er in der Entladung der aufgestauten Gefühle kulminiert.



Mit Kyle MacLachlan ("Blue Velvet", "Twin Peaks", "Showgirls"), der oscarnominierten Elisabeth Sue ("Leaving Las Vegas", "Death Wish") und Dermot Mulroney ("Die Hochzeit meines besten Freundes", "The Grey - Unter Wölfen") ist Koepps fesselnder Großstadt-Thriller hervorragend besetzt.