Turistas - Mörderisches Paradies

Josh Duhamel, der den Major William Lennox in den "Transformers"-Filmen spielt, brilliert hier in der Rolle von Alex, der liebevoll auf seine Schwester Bea aufpasst und sie am Ende retten kann. Die Australierin Melissa George ist durch Auftritte in "Mulholland Drive", "Amityville Horror", "In Treatment" und "Grey's Anatomy" bekannt geworden. Und Olivia Wilde, in der Rolle der Bea zu sehen, ist den Kinogängern inzwischen durch Filme wie "Cowboys & Aliens" und "In Time - Deine Zeit läuft ab" bekannt.