Die leidenschaftliche Wissenschaftlerin Jo (Helen Hunt) ist besessen von der Vorstellung, einem Orkan so nah wie möglich zu kommen. Und sie will ihn besiegen, denn als Kind verlor sie ihren Vater durch einen solchen Sturm. Gemeinsam mit ihrem damaligen Mann Bill (Bill Paxton) hatte sie das Frühwarnsystem "Dorothy" entwickelt, und nun - nach ihrer Trennung - leitet sie das Projekt und jagt mit seiner Forschungsgruppe Tornados.



Bill kommt zurück nach Oklahoma, weil Jo es ständig hinausschiebt, die Scheidungspapiere zu unterschreiben. Seine Verlobte, die Psychologin Melissa Reeves (Jami Gertz), hat er gleich mitgebracht. Der Meteorologe arbeitet nun als Wetter-Ansager und hat dem wilden Leben entsagt. Doch er gerät mitten hinein in einen Konkurrenzkampf. Ihr langjähriger Widersacher Dr. Jonas Miller (Cary Elwes) hat ihre Idee gestohlen und ebenfalls ein Frühwarnsystem gebaut. Nun jagen beide Teams Kopf an Kopf Tornados. Da kann Bill nicht widerstehen und stürzt sich für nur einen Tag wieder in die Arbeit mit seinem alten Team.



Sie geraten in einen fürchterlichen Orkan, es fliegen Kühe und Mähdrescher durch die Luft. Und als sie mit knapper Not entkommen, ist Melissa traumatisiert, aber realistisch genug einzusehen, dass Bill zu seinem Team gehört und offensichtlich auch zu Jo. Sie verlässt ihren Freund. Dieser hat gar keine Zeit, sich über seine Gefühle klar zu werden, denn ein neuer Tornado bedroht die Stadt Wakita.



Eben versorgte Jos Tante Meg (Lois Smith) die ganze Gruppe noch liebevoll mit deftigem Essen, als auch sie vom Sturm bedroht wird. Jo, Bill, Dusty (Philip Seymour Hoffman) und Rabbit (Alan Ruck) setzen alles daran, sie aus ihrem Haus zu retten. Kaum haben sich alle von dem Schock erholt, als sich ein neuer Orkan ankündigt. Obwohl sie immer wieder mit "Dorothy" gescheitert sind, versuchen sie ein letztes Mal, sie im Auge des Sturms zu platzieren. Auch Dr. Miller begibt sich wagemutig in den Orkan, und ein Wettlauf auf Leben und Tod beginnt.