V8 – Du willst der Beste sein

Als Autor und Regisseur der Filme um "Die Wilden Kerle" und "V 8" machte sich Joachim Masannek im deutschen Kino einen Namen. Mai 2018 kam eine neue Kindergeschichte von Masannek ins Kino, in deren Mittelpunkt ein Mädchen steht, das mit den Tieren sprechen kann: "Liliane Susewind". Die Frage, warum Masannek nach den Jungs-Franchises "Die Wilden Kerle" und "V 8" erstmals einen Familienfilm drehte, dessen Vorlage er nicht selbst geschrieben hat und in dem ein Mädchen im Mittelpunkt steht, beantwortet der Autor so: "Weil ich nach zwei Söhnen und zwanzig Jahre später eine Tochter bekommen habe." (Blickpunkt: Film #42 vom 16. Oktober 2017)