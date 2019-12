Varg Veum - Gefährten des Todes

Varg Veum wird gespielt von dem norwegischen Schauspieler Trond Espen Seim, der mit seiner Darstellung des Privatdetektivs über die Grenzen seines Heimatlandes hinaus Bekanntheit erlangte. Die Rolle der Karin hat Lene Nystrøm übernommen. Sie gab ihr Schauspieldebüt in Ole Bornedals "Deliver Us from Evil" (2009). Weltweit bekannt wurde die Norwegerin allerdings bereits 1996, als sie große Erfolge feierte als Sängerin der Band Aqua. Der dritte markante Charakter der Reihe wird dargestellt von Bjørn Floberg. Der norwegische Theater- und Filmschauspieler verkörpert den stoischen Polizeichef Jacob Hamre auf unnachahmliche Art und Weise.