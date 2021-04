Varg Veum - Schwarze Schafe

Seine Ermittlungen führen Varg Veum (Trond Espen Seim) ins Prostitutions- und Drogenmilieu. Dabei kommt Sirens (Kjærsti Odden Skjeldal) dunkle Vergangenheit ans Tageslicht. Veum findet heraus, dass ihr Tod mit einem Mordfall zusammenhängt - und es sieht so aus, als ob das damalige Opfer wieder zum Leben erweckt worden sei.



Trond Espen Seim wurde 1971 in Oslo geboren und genoss seine Ausbildung auf der dortigen Schauspielschule. Nach einigen Theaterauftritten übernahm er ab 2006 die Rolle des Varg Veum. In den Verfilmungen der Bestseller-Romane von Gunnar Staalesen wusste der norwegische Schauspieler von Beginn an zu überzeugen: Seim spielt den Privatdetektiv zugleich kernig und stur, wie auch mitfühlend und sympathisch, was der Figur eine hohe Authentizität verleiht. Im Kino überzeugte der charismatische Skandinavier unter anderem in der internationalen Produktion "The Thing" (2011), dem Prequel zu John Carpenters Science-Fiction-Klassiker "Das Ding aus einer anderen Welt".