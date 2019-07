Varg Veum (Trond Espen Seim) ist als Privatdetektiv in der norwegischen Stadt Bergen tätig und lebt zusammen mit seiner Freundin Karin (Lene Nystrøm), die ein Kind von ihm erwartet. Nach langer Zeit trifft er seinen alten Freund Even (Jon Øigarden) wieder, der bis vor Kurzem in Afghanistan stationiert war. Die unmenschlichen Einsätze haben bei dem Ex-Soldaten deutliche Spuren hinterlassen. Nun hat er eine Anstellung als Wachmann bei dem Rüstungskonzern Armakon gefunden.



Als es dort zu einem Bombenattentat auf mehrere Vorstandsmitglieder kommt, gehört auch Even zu den Opfern. Relativ schnell wird ausgerechnet er als vermeintlicher Täter präsentiert, doch Varg kann nicht an dessen Schuld glauben und stellt Nachforschungen an. Nachdem er Evens Wohnung durchsucht hat, wird bei Varg eingebrochen und Karin verletzt. Nach diesem Einschüchterungsversuch kann sich der Privatdetektiv sicher sein, dass er die richtigen Spuren verfolgt - und die führen zu Armakons Firmensitz nach Budapest. In der ungarischen Hauptstadt entdeckt Varg zwar immer mehr Hinweise, die auf skrupellose Verbrechen des Konzerns hinweisen, doch zuvor gibt es weitere Opfer und einige überraschende Entwicklungen.



Dem norwegischen Thriller gelingt es, die Zuschauer bis zum packenden Finale zu fesseln. Dabei sind die Geschichte um den traumatisierten Even und die Geschäfte des Rüstungskonzerns ebenso brisant wie aktuell. In atmosphärischen Bildern fängt Regisseur Alexander Eik die afghanische Wüste genauso gekonnt ein wie die beeindruckende Stadtkulisse Budapests. Dabei erzählt er eine mitreißende Geschichte um Schuld, Sühne und Rache, die den Vergleich mit großen, internationalen Produktionen nicht zu scheuen braucht. In seinem Heimatland wurde "Varg Veum - Geschäft mit dem Tod" mit großem Erfolg im Kino präsentiert.