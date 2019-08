Varg Veum – Kalte Herzen

Lene Nystrøm, die in der Krimifernsehserie die Freundin des Privatdetektivs spielt, gab ihr Schauspieldebüt in Ole Bornedals "Deliver Us from Evil" (2009). Weltweit bekannt wurde sie allerdings bereits 1996: Als Sängerin der Band Aqua feierte sie große Erfolge, vor allem der Megahit "Barbie Girl" dürfte vielen noch in Erinnerung sein. 2011 veröffentlichte die Band ihr drittes Studioalbum "Megalomania". Danach war Nystrøm 2012 neben Sondre Lerche, Espen Lind und Tommy Tee als Jurorin der norwegischen Version von "The Voice" im TV zu sehen.