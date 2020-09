Vergessene Welt: Jurassic Park

Vier Jahre sind vergangen, seit eine Expedition in den ersten Jurassic Park auf der Isla Nublar ein Desaster wurde. Doch John Hammond (Richard Attenborough), Schöpfer und Finanzier des ersten Parks, gibt nicht auf.



Auf der Isla Sorna, einer Nachbarinsel von Nublar, auf der sich die Forschungsstätten des Parks befinden, hat eine Reihe von Saurier-Arten überlebt. Sie können sich dort frei bewegen, es gibt keine elektrischen Zäune, die Insel ist ein ganz auf die Dinos ausgerichtetes Ökosystem.



Hammond möchte die Menschheit überzeugen, dass auch die künstlich erzeugten Nachfahren der eigentlich ausgestorbenen Rassen ein Recht auf artgerechtes Überleben haben. Erneut lädt er eine Gruppe von Wissenschaftlern ein. Wieder mit dabei ist Dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum), der zunächst zögerte, aber zusagte, als er hörte, dass seine Freundin, die Biologin Sarah Harding (Julianne Moore), sich bereits auf der Isla Sorna befindet.



Doch Hammond ist vom Pech verfolgt. Eine Gruppe von Großwildjägern ist zeitgleich mit den Wissenschaftlern auf der Insel gelandet, um einige der Tiere einzufangen. Hammonds Neffe Peter Ludlow (Arliss Howard), der Hammonds Biotechnologie-Firma InGen übernommen hat, will in San Diego an der kalifornischen Küste einen Park mit Dinos für die Öffentlichkeit errichten. Als seine Männer ein verletztes Jungtier an sich nehmen, erregen sie den Zorn des Muttertieres, das auf der Suche nach dem Kleinen eine Spur der Verwüstung hinterlässt.



Teile des Films sind eine Hommage an den alten Klassiker "King Kong". Durchaus beabsichtigt verbreiten die Dinos nicht nur Angst und Schrecken, sondern sind - wie ihr Affenbruder Kong - auch Geschöpfe mit Gefühlen, die ihr Leben retten wollen.