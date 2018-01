Verschwunden im eigenen Haus

Anwalt Sebastián Roberti (Ricardo Darín) ist als Rechtsvertreter in einen heiklen und medienpräsenten Prozess involviert. Doch trotz des beruflichen Termindrucks lässt er es sich auch am Morgen der Verhandlung nicht nehmen, seine Kinder Luca (Abel Dolz Doval) und Luna (Charo Dolz Doval) in die Schule zu bringen. Die beiden leben bei seiner geschiedenen Frau Delia (Belén Rueda), mit der es immer wieder zum Streit um das Sorgerecht der Kinder kommt.