Die Frau mit einem Schuh

In einem Klärwerk findet sich zwischen Unrat ein Fuß mit einem Frauenschuh. Gleichzeitig kommt aus der Zentrale in der Wiener Neustadt die Nachricht, dass der Skalp echt ist und von einer Frau zwischen 35 und 40 Jahren stammt, die seit zirka einem Jahr tot ist.



Es werden weitere Leichenteile gefunden, die zweifelsfrei von ein und derselben Frau stammen. Aber von welcher? Seit einem Ausbruch aus der nahe gelegenen Vollzugsanstalt vor einem Jahr ist in dem an sich beschaulichen Dorf nichts Nennenswertes mehr vorgefallen. Franzi und ihr pedantischer Kollege Michael sehen sich mit einem Puzzle aus Leichenteilen konfrontiert, die sie niemandem zuordnen können, sowie mit einem blauen Kombi, einem sonderbaren Automechaniker und der Tatsache, dass die Flüchtige bis heute nicht gefunden wurde. Franzi stellt lapidar fest, die Gegend sei ideal, um jemanden verschwinden zu lassen.