Von 5 bis 7 - Eine etwas andere Liebesgeschichte

"In New York ist man nie mehr als sechs Meter entfernt von jemandem, den man kennt oder für den man bestimmt ist." Das glaubt der junge, aufstrebende Schriftsteller Brian Bloom (Anton Yelchin). Und scheinbar stimmt es: An einem verregneten New Yorker Nachmittag entdeckt er die neun Jahre ältere Französin Arielle (Bérénice Marlohe) vor einem New Yorker Gebäude. Sie will draußen eine Zigarette rauchen. Brian fühlt sich sofort von Arielle angezogen, sie erwidert sein Interesse.