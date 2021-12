Es ist Jules erster Arbeitstag. Zudem ist ihr Chef jetzt auch noch ihr Freund, und Phillip muss sich in einem Meeting den neuen Besitzverhältnissen der Firma stellen: Investmentbanker Earl G. Kennel hat an "Winter Cosmetics International" die Mehrheit erworben.



Stolz präsentiert er seinen "Kettenhund" Veit Fuchs, den er als Finanzvorstand einsetzt. Es drohen große Veränderungen für die Belegschaft, aber auch für Phillip.



Auf der Fahrt in die Firma gibt Phillip - ganz in seiner gewohnten Chefmanier - seiner Freundin Jule eine grundsätzliche Verhaltensregel mit auf den Weg: von 9.00 bis 17.00 Uhr ab heute nur noch per Sie! Niemand soll erfahren, dass der Chef mit der Sekretärin ein Verhältnis hat. Das sehe nicht gut aus, sei unprofessionell und verursache nur zusätzlichen Stress.



Jule ist sprachlos, aber für Diskussionen bleibt keine Zeit, denn Philip bremst und bittet Jule kurzerhand, aus seinem Auto auszusteigen, damit sie unabhängig von ihm in der Firma eintrifft. Und bitte alles ganz schnell! Denn wenig später beginnt die Konferenz mit Konzerninhaberin Frieda Winter und dem kompletten Vorstand.



Jule muss also nicht nur den beruflichen höchst stressigen Arbeitsalltag an der Seite ihres Chefs bewältigen, sondern auch noch ihre äußerst angespannte Privatsphäre vertuschen. Ihre Beziehung geheim zu halten, entspricht so gar nicht Jules Wesen. Es kommt zum Streit und zur Funkstille zwischen den beiden Liebenden.



Aber das sind noch nicht alle Probleme: Denn im Vorzimmer sitzt immer noch Topp-Tippse Kim Kerner mit Hund Sexy und hat sich leider wenig verändert. Sie möchte zwar zu Jule ein anderes Verhältnis finden, aber ist auf ihre Art durch männliche Vorgesetzte weiterhin verführbar und schlägt sich im falschen Moment auf die Seite von Veit Fuchs. Erst als alle Arbeitsplätze bedroht scheinen und Philip Richter entlassen wird, verbünden sich Jule Engelhardt, Kim Kerner und Annedore Zimmermann zu einem unschlagbar erfolgreichen Triumvirat.



Die zweite Folge der Reihe "Vorzimmer zur Hölle" ist "Streng geheim" - nicht nur was die Liebe am Arbeitsplatz betrifft.