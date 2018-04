Während du schliefst

Damit beginnt eine Reihe von Verwechslungen und Missverständnissen: Peters Angehörige nehmen das "neue Familienmitglied" liebevoll auf, und nur mit viel Geschick gelingt es Lucy, die allgemeine Euphorie zu bremsen, als das Gerücht aufkommt, dass sie schwanger sei. Auch für Peters Bruder Jack (Bill Pullman), der der ganzen Geschichte nicht so recht trauen will, hat sie überraschenderweise immer die richtige Antwort parat. Der einzige, der das falsche Spiel durchschaut, ist Onkel Saul (Jack Warden). Weil er die Callaghans aber noch nie so glücklich erlebt hat, ermuntert er Lucy, weiterhin die Verlobte zu mimen.