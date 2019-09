"Warcraft: The Beginning" fängt den Look des Videospiels ein und zeigt eindrucksvolle Panoramen der Fantasy-Welt Azeroth samt bildgewaltiger Schlachtszenen. Für die aufwendigen visuellen Effekte war eine Postproduktions-Phase von zwei Jahren notwendig. Doch nicht nur die Effekte nahmen enorm viel Zeit in Anspruch, der gesamte Film war ein Langzeitprojekt: Bereits 2006 wurden erste Pläne für einen "Warcraft"-Film verkündet, obwohl die Produktion dann erst 2009 an Fahrt aufnahm. Damals war noch geplant, dass Sam Raimi ("Spider-Man") die Regie des Films übernehmen sollte. Letztendlich wurde mit dieser Aufgabe jedoch der Regisseur und David-Bowie-Sohn Duncan Jones betraut. Für Jones, der zuvor vor allem Science-Fiction-Filme ("Moon", "Source Code") inszeniert hatte, war "Warcraft: The Beginning" die erste Fantasy-Produktion.