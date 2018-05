Was passiert, wenn's passiert ist

Fotografin Holly (Jennifer Lopez) macht dauernd Aufnahmen von den Kindern anderer Leute. Nach unzähligen Versuchen, selbst schwanger zu werden, möchte sie ihren skeptischen Ehemann Alex (Rodrigo Santoro) davon überzeugen, einen äthiopischen Jungen zu adoptieren. Alex weiß nicht, ob er der Vaterrolle unter erschwerten Umständen gewachsen ist. Zum Glück findet er Rückhalt in der von Vic (Chris Rock) ins Leben gerufenen "Daddy-Gang". Diese Männergruppe trifft sich regelmäßig mit ihren Kindern im Park. Bei ihnen findet Alex Zuflucht und Zuspruch.



Die erfolgreiche Reality-TV-Fitness-Trainerin Jules (Cameron Diaz) tritt mit ihrem Partner Evan (Matthew Morrison) bei einer Tanzshow im Fernsehen auf und wird ungeplant schwanger. Als sie vor laufenden Kameras in den Siegerpokal bricht, sind die Fakten nicht mehr zu leugnen. Doch obwohl die Schwangerschaft Jules körperlich zunehmend einschränkt, möchte sie auf keinen Fall beruflich kürzertreten.



Der etwas fülligere Gary (Ben Falcone) hat als Kandidat mal in einer Abspeckshow von Jules teilgenommen. Seine Frau Wendy (Elizabeth Banks), eine "Hohepriesterin" des Stillens, erwartet ihr erstes gemeinsames Kind. Garys Vater Ramsey (Dennis Quaid), bereits ein "Mann in den besten Jahren", wird ebenfalls wieder Vater. Seine deutlich jüngere Frau Skyler (Brooklyn Decker) erwartet Zwillinge.



Während Wendy sich mit Hormonschwankungen und Hitzewallungen herumärgern muss, scheint Skyler problemlos mit ihrer Schwangerschaft klarzukommen. Wendy muss sich schließlich eingestehen, dass die Realität nicht im Geringsten mit ihren Idealvorstellungen von einer Schwangerschaft übereinstimmt. Die ohnehin arg angespannte Vater-Sohn-Beziehung zwischen Ramsey und Gary leidet derweil unter Ramseys Platzhirsch-Verhalten.



Skylers jüngere Cousine Rosie (Anna Kendrick) betreibt einen Imbiss. Nach einer Nacht mit ihrem Highschool-Schwarm Marco (Chace Crawford) wird sie ungewollt schwanger. Als die beiden ein weiterer Schicksalsschlag trifft, muss das junge Paar sich fragen, ob ihre Beziehung trotz aller Turbulenzen eine Chance hat.



Als literarische Vorlage diente dem Film kein Roman, sondern ein Schwangerschaftsratgeber. Das von Heidi Murkoff und Sharon Mazel verfasste Werk verkaufte sich weltweit mehr als 35 Millionen Mal. Das Buch war so erfolgreich, dass Murkoff im Jahr 2011 vom Time Magazine als eine der 100 einflussreichsten Personen der Welt ausgezeichnet wurde. Die New York Times ging sogar so weit, den Ratgeber als "die Bibel der amerikanischen Schwangerschaft" zu bezeichnen.