Weihnachten im Morgenland

Seine stattlichen Tannen sind so begehrt, dass Scheich Sharif Al-Carim jedes Jahr zu Weihnachten den schönsten Tannenbaum für seine arabische Heimat ordert. In diesem Jahr erscheint Milena Makowsky, die Projektmanagerin des Scheichs, persönlich bei dem Forstwirt: Florian soll als ausgewiesener Experte mit ihr in das Scheichtum reisen, um einen Tannenwald in der Wüste anzubauen. Florian Droste macht Milena unmissverständlich klar, was er von dieser Schnapsidee hält und lehnt das Angebot dankend ab.

Nun naht wieder einmal Weihnachten und Florians Familie, samt Schwiegermutter und Schwägerin, sind überzeugt, dass Florian unter Depressionen leidet und beschließen, das Weihnachtsfest bei ihm zu verbringen. Zudem würde die Familie Florian am liebsten mit seiner Schwägerin "verkuppeln". Grund genug, nun doch kurz entschlossen mit Milena nach Dubai zu flüchten. Aber seine Familie spürt ihn auch dort auf.



Die Tannenzucht stößt bald auf ernst zu nehmende Hindernisse und auch im Privaten türmen sich die Komplikationen schon nach einigen Tagen zu einer drohenden Katastrophe auf. Weihnachten eben. Und das mitten in der Wüste. Nur ein Unverzagter wie Florian kann das durchstehen.