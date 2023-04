Wer füttert den Hasen? 

Als Jule Marco gerade erzählen will, dass sie und ihre Freundin Birthe den idealen Platz für ihre Lebensmittelfirma an der Nordsee gefunden haben, hat Marco es sich anders überlegt und möchte in München bleiben – nicht zuletzt, weil er sich in Natalie, eine Arbeitskollegin, verliebt hat. Ein Schlag ins Gesicht für Jule. Wird sie trotzdem bei ihren Plänen bleiben und mit Fine an die Nordsee ziehen?