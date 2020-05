Jean-Luc Godard und das kreative Scheitern

Die Jury des Deutschen Wettbewerbs in Oberhausen, die Kristina Kilian mit dem 3sat-Förderpreis auszeichnete, begründete ihre Entscheidung so: "Ein Film über eine Filmemacherin, die einen Film über ihre Auseinandersetzung mit Godards 'Allemagne Neuf Zero' dreht: Das klingt ganz schön 'meta, meta, meta' (um es mit 'Which Way to the West' selbst zu formulieren). Ist es auch, ziemlich meta, aber als Verschränkung von Hommage, Selbstzweifel, Film- und Deutschlandrecherche erweist sich der Film auch als ganz schön komisch und als Suche, die wirklich ins Offene führt. Es ist eine große Stärke von 'Which Way to the West', dass der Film, dem Meta zum Trotz, nicht vor allem smart sein will. Erst das macht ihn klug."