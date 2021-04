Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen?

New York. Andie (Kate Hudson) ist erfolgreiche Kolumnistin beim Frauenmagazin "Composure". Ben (Matthew McConaughey) arbeitet bei einer Werbeagentur und möchte weg von Sport und Bier – er möchte mit seinem Team den Riesenauftrag des auf Diamanten spezialisierten Schmuckherstellers DeLauer ergattern. Dabei bekommt er harte Konkurrenz von zwei Kolleginnen, Spears (Michael Michele) und Green (Shalom Harlow), die in der Agentur bisher auf jene Produkte abonniert waren, die zwar vielleicht von Männern gekauft werden, aber für Frauen gedacht sind.



In einem Klub schlagen Spears und Green Ben eine Wette um den Auftrag vor. Er soll zeigen, dass er ein Frauenversteher ist. Dazu suchen Spears und Green eine x-beliebige Frau aus. Ben soll diese Frau in zehn Tagen in sich verliebt machen. Die Wahl fällt auf Andie, die mit ihren Freundinnen und Kolleginnen ebenfalls anwesend ist.



Ben ahnt nicht, dass Spears und Green ihm eine Falle stellen. Beide wissen, dass Andie im Selbstversuch an einem neuen Artikel arbeitet. Andie will in zehn Tagen einen Mann dazu bringen, sie attraktiv zu finden, aber dennoch zu verlassen. Dazu will sie all jene Fehler begehen, mit denen Frauen ihre Partner aus Beziehungen vergraulen. Inspiriert wurde Andie vom permanenten Liebeskummer ihrer Freundin Michelle (Kathryn Hahn), die keinen Mann länger als eine Woche in ihrem Leben halten kann.



Ben findet Andie attraktiv, sie kommen sich näher. Er zieht alle Register, um bei ihr zu punkten: kein Sex am ersten Abend, romantisches Abendessen und so weiter. Andie wiederum tut alles, um Ben auf die Palme zu bringen.



Ihre Attacken sind abenteuerlich: Beide sind Fan des New Yorker Baseball-Teams Knicks, doch Andie stört jedes Spiel – egal, ob sie mit Ben im Stadion ist oder beide vor dem TV. Nachdem er für sie in seiner Wohnung ein tolles Essen mit Fleisch zubereitet hat, lügt sie ihm vor, Vegetarierin zu sein. Sie landen in einem Restaurant bei Graupen und Wasser. Sie dekoriert seine Wohnung mit Kuscheltieren, zieht eine rosa Decke über sein Bett, stopft den Badschrank mit Frauenkram voll, kauft eine Pflanze, einen "Liebesfarn", um den er sich kümmern soll, und ein kleines Hündchen, das nicht stubenrein ist, nennt sein bestes Stück "Prinzessin Sophie" und – der Gipfel an Gemeinheit! – sprengt seinen Herrenpokerabend. Statt Pizza müssen seine Freunde Gurkenschnittchen kauen und aufs Rauchen verzichten.



Als Ben der Kragen platzt, verlässt Andie ihn mit dem "Liebesfarn" und sieht sich schon als Gewinnerin der Wette. Doch Ben rennt ihr tatsächlich nach und geht auf ihren Vorschlag ein, nach nur sieben Tagen Beziehung eine Paartherapeutin aufzusuchen. Obwohl die vermeintliche Therapeutin Andies Freundin Michelle ist, steht es bezüglich der Wetten nun wieder unentschieden zwischen den Kombattanten.



Ein Wochenende in Staten Island verrückt die Verhältnisse zu Bens Gunsten. Er hat Andie mit zu seiner Familie genommen, und Andie lernt nicht nur die liebevolle Sippschaft, sondern auch eine ganz andere Seite von Ben kennen. Beide sind wirklich verliebt.



Doch das Finale naht, die große Party von DeLauer, auf der das Schmuckhersteller-Ehepaar über die finale Vergabe des Werbeetats entscheiden will. Hier erfahren sowohl Andie als auch Ben, dass jeder von ihnen eine Wette laufen hat, die den jeweils anderen betrifft.